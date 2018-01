Sonntag, 07 Januar 2018 | 01.007

Andreas Voßkuhle und ...

- Gerichtspräsidenten und Kirchenpräsidenten

es gibt bei den Präsidentenplätzen bekanntlich keinen Numerus Clausus ...

sondern ... wer in der richtigen Partei ist bekommt den Platz ...



das Bundesverfassungsgericht hat jetzt entschieden ...

in einem der seltenen Fälle ...



in denen es eine Beschwerde nicht nur zur Entscheidung annimmt ...

sondern dann sogar auch wirklich eine Entscheidung trifft ...



wer nachweisen kann ...

daß er in besonderer Weise als Arzt nicht nur berufen sondern auch auserwählt wäre ...



der bekommt auch einen Studienplatz ...

Anzahl hin und Numeros her ...



dem Bundesverfassungsgericht liegt seit längerem meine Verfassungsbeschwerde vor ...

daß man ungefähr genau so bei der Vergabe der politische Plätze vorgehen müßte ...



jetzt bin ich also wirklich mal gespannt ...

wie lange das jetzt noch dauert ...



*



die Politische Predigt der Pfarrerstochter ...

die kloo-ballistische Europäische Union ... Europäische Bürger und ... s.u. ...



Deutsche Bürger und Welt Bürger ...

Kosmopolitische Bürger und ...



ihre kleinkarierte provinzielle dilettantische kriminelle ...

und völlig hirnverbrannte administrative Regierung bzw Politische Führung ...



das Politische Thema ...

Deutsche Luftfahrt und Deutzsche Raumfahrt ...









