Samstag, 06 Januar 2018 | 01.006

Andreas Voßkuhle und ... seine Heiligen Drei Könige ...

der Magier aus dem Bundesverfassungsgericht ...

der der Pfarrerstochter huldigt ...



und die Heiligen Drei Sätze ...

die er am häufigsten gebraucht ...



(1) Beschwerden nehme ich grundsätzlich nicht an ...

Ausnahmen bestätigen nur die Regel ...



(2) grundsätzlich habe ich keine eigene Meinung ...

wenn ich was sage ... dann immer im Namen des Volkes ...



bzw Rechtsprechung muß sich auf den Willen des Volkes zurückführen lassen ...

wie infantil und oder pubertär auch immer der ist ...



(3) stehen Sie gefälligst auf wenn ich mit Ihnen spreche ...

grundsätzlich darf natürlich jeder sitzen und vor allem aussitzen ...



*



die Politische Ausstellung ...

die Nachbarschaftliche Europäische Union ...



Deutsche und ... ihre fernen östlichen Nachbarn ...

Kina und Korea ... Jindien und Japan ... Afghanistan und Australien ... etc und etc ...



das Politische Thema ... Gesundheit und Pflege ...

Krankheit und Heilung ... Obacht und Vorsorge ... Alzheimer und Intensivstation ...









