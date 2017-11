Mittwoch, 22 November 2017 | 47.326

Andreas Voßkuhle und die staatspolitische Verantwortung

da wird jetzt unter anderem und nur so als Beispiel gesagt ...

die SPD sei jetzt in der Zwickmühle ...



ob sie sich nicht doch noch erweichen läßt oder lassen sollte ...

in irgend einer Form mit zu regieren ...



die FDP sagt ... nicht regieren ist besser als schlecht regieren ...

die SPD könnte sagen ... richtig erneuern ist besser als Pfusch reparieren ...



aber sie könne sich nicht einfach ausklnken ...

'aus staatspolitischer Verantwortung' ... (???) ...



'die SPD' ... hat seit mehr als 150 Jahren ...

wenn man die Sondierungs Gespräche Bewegungen Programme Vereine etc mit dazu rechnet ...



nicht verstanden und nicht gelernt ... nicht begriffen und nichts dazu getan ...

was staatspolitische Verantwortung ist ...



einfach weil sie nichts versteht von den politischen Gegebenheiten und Ursachen ...

den Hintergründen und Zusammenhängen ... und vom Staat schon gar nicht ...



der Einzige ... um dessen staatspolitische Verantwortung es zur Zeit geht ...

bzw eben schon seit langem ... von Anfang an !!!



ist Andreas Voßkuhle ... zur Zeit Präsident des Bundesverfassungsgerichts ...

bzw Höchster und Allerhöchster Richter in diesem unserem Lande ...



aber wahrscheinlich verwendet er wieder eines der Formschreiben aus seinem Büro ...

'Wir nehmen diese Aufgabe nicht zur Erledigung an' ...



oder er erfindet auch noch so'n Spruch wie die FDP ...

'nicht re-agieren ist besser als später re-generieren' ... oder so ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen