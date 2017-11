Mittwoch, 22 November 2017 | 47.326

Andreas Voßkuhle und ... die Politische Spielbank

also nicht die in Baden-Baden ... der Mutter von Marias Bunte ...

oder in Bad Homburg ... der Mutter von Monte Carlo ...



jetzt wird also gepokert was das Zeug hält ...

in und um die verfügbaren Konstellationen und drum herum ...



raufen sich die vier Klein-Koalitionäre doch noch zusammen ...

raufen sich die zwei Großkopfeten Großkoalitionre am Ende gar zusammen ...



wird nicht gerauft sondern nur vornehm gestritten ...

nach der Devise die der neue Bundestagspräsident ausgegeben hat ...



und es gibt eine Minderheitsregierung ...

und wenn ja wie oft und viele bzw welcher Art und (Un)Weise ...



Schwarz (...) geduldet von den Roten (...) ... ???

Rot (...) geduldet von dern Schwarzen (...) ... ???



Neuwahlen ... ??? ...

was wohl das Aller-Idiotischste wäre ...



oder kommt gar der Herr Erdogan und sagt ...

jetzt zeig ich Euch mal wie Staatssstreich geht ... (???) ...



was dann wohl das Aller-Schlimmste wäre ...

und allenfalls durch Herrn Putin verhindert werden könnte ...



indem er seine Panzer bis zum Ärmelkanal hier durchfahren läßt ...

oder kommen dann doch wieder die Amerikaner und die Briten ...



es sieht ... verdammt nochmal ... alles danach aus ...

als würde aus Berlin doch noch Hieroshima ...



nur weil diese Merkel so blöd ist ...

und der Voßkuhle so hirnverbrannt ...









