Freitag, 05 Januar 2018 | 01.005

Andreas Voßkuhle und ... der Bundesbankpräsident

der Bundeszentraleuropäische Verfassungsgerichtsbank Präsident ...

muß in gravierender Art und Weise an einer bestimmten Form von Legasthenie leiden ...



also an einer Leseschwäche ...

denn offensichtlich kann er das was täglich in den Zeitungen steht nicht mehr lesen ...



bzw einer Rechtsverständnis/schreib/sprechschwäche ...

denn offensichtlich krieg er das was Recht ist nicht mehr auf die Reihe ...



bei soweit erkennbar an sich normaler Intelligenz ...

bewirkt diese Schwäche ...



völlig aus dem Rahmen der üblichen Anforderungen und Erwartungen ...

geschweige den Aufgaben und herausforderungen fallemde Leistungen ...



und behindert offensichtlich auch die Anwendung bzw das Erlernen ...

der diesbezüglich notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse ...



*



der politische Lifestyle bzw der Lifestyle von Angela Merkel ...

wenn sich inzwischen nicht erledigt hat ...



das Bundes bzw Zentral Bänkerische Europa ...

Weidmann ... Draghi ...



Deutsche und ...

der Islam die Islamisten das Islamystische ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Integrität und Vorsorge ...









