Donnerstag, 04 Januar 2018 | 01.004

Andreas Voßkuhle und ...

- das Rechtsprechungs Konzert ohne Konzept

die Rechtsprechung ist laut Verfassung nicht einfach so ganz frei ...

sondern an Gesetz und Recht gebunden ...



wie gesagt ... an Gesetz und (!) Recht ... ganz allgemein ...

und ans Verfassungsrecht im besonderen und ganz speziell ...



die so genannte Rechtsprechung des Herrn Voßkuhle ...

orientiert sich an weitgehend nicht verfassungsgemäßen Gesetzen ...



und das Recht ist so weit weg ...

daß niemand was davon sieht und hört ... merkt und spürt ...



mit anderen Worten ... Voßkuhle dirigiert nach der Partitur von Don Giovanni ...

das Orchester hat aber die Noten von Cosi fan tutte auf dem Pult ... oder so ...



*



der rat-lose Europäische Rat ... dieser 28-Füßler ... dem inzwischen ein Bein fehlt ...

aber nicht irgend ein Bein ... sondern ein (!) wenn nicht das (!) Standbein ...



Deutsche und ... die staats-raisonierten Juden ...

und deren politik-ignorierte Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Migration und Miteinander ... Integration und Inklusion ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen