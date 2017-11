Sonntag, 19 November 2017 | 46.323

Die Predigt der Evangelischen Pfarrerstochter

in der Kirche ... also ich meine beim so genannten Gottesdienst ...

kommt dann immer die Stelle ...



wo der Pfarrer die versammelte Geminde auffordert zu singen ...

'Nun danket all Gott' ...



wenn der Liebe Gott wollte wir er könnte ...

würde er an dieser Stelle dem Pfarrer antworten ...



'das mit dem Danken könnt Ihr Euch schenken ...

das fehlte noch daß Ihr Euch für den Unsinn den Ihr macht



bei mir bedankt ...

so als hätte ich was damit zu tun ...



ich bin der Schöpfer des Himmels der Erden ...

also der Hardware ... wenn Euch der Ausdruck lieber ist ...



wie Ihr diese Hardware ge-braucht oder eben gar miß-braucht ...

ist Eure Sache ...



aber es wäre trotzdem nett ...

wenn mich irgend jemand auch mal loben würde für meine 'Erfindung' ...



also diese Leistung mal anerkennen würde ...

vielleicht mit der Verleihung eines Nobelpreises ... oder so ...



und dafür ... daß ich Euch Krankheit und Katastrophen schicke ...

um nicht zu sagen Teufel und Tod ...



braucht Ihr Euch natürlich auch nicht zu bedanken ...

aber wie gesagt ... ein Lob dafür ... daß das alles überhaupt so funktioniert ...



das tät mich dann schon mal freuen ...

und wie ich das mache und wie das alles zusammenhängt ...



das erfahrt Ihr noch früh genug ...

bzw ... wenn Ihr so weitermacht wie bisher ... vielleicht doch nicht !!!









