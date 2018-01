Mittwoch, 03 Januar 2018 | 01.003

Andreas Voßkuhle und ... der Demographische Wandel ...

Femen hat grad wieder darauf hingewiesen ...

ebenso herzerfrischend wie an sich medienwirksam ...



'ein Kind ist nicht von Gott ...

sondern von einer Frau' ...



weiß der Teufel wie sich kinderlose Politiker à la Merkel Schäuble Voßkuhle ...

eine Demographische Entwicklung vorstellen ...



wenn sie dem Volk nicht nur die Herrschaft vorenthalten ...

sondern irgend wie gentechnisch manipuliert und geisteskrank digitalisiert ...



nicht nur die verfassungsmäßige Ordnung ...

sondern auch noch die Zeugungsfähigkeit beseitigen ...



*



das Politische Buch und das Gesetzliche Buch ...

das Politische Europa und das Gerichtshöfische Europa ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

T-TIP und C-ETA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

Geburtenrate und der so genannte Demographische Wandel ...



bekanntlich bringt nur Handel einen natürlichen Wandel ...

das Bemühen um den Ausgleich der Interessen bei einem Geschäft ...



ist so ähnlich wie das Bemühen um das recht bzw um Gerechtigkeit ...

eben durch Erörterung (Handel) und Ausgleich (Waage) ...









