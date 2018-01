Dienstag, 02 Januar 2018 | 01.002

Andreas Voßkuhle und ... die Bratpfanne ...

es gab Zeiten ... da hat 'Mutti' ... wenn der Mann nachts völlig besoffen nach Hause kam ....

ihm eins mit der Bratpfanne über den Kopf gehauen ...



dieser Tage hat die Polizei (!) einen mit einer Bratpfanne 'bewaffneten' Mann 'überwältigt' ...

und ihn anschließend ... 'weil er sich völlig wirr und irrational verhielt ...



und offensichtlich auch unter dem Einfluß / under the influence irgend welcher Drogen stand ...

in ein Krankenhaus gebracht' ...



das ist aber ... im entsprechend übertragenen Sinne ...

genau das Gleiche was Merkel / Schäuble / Voßkuhle dem deutschen Volk zumuten ...



wer bringt die eigentlich mal ebenso unverzüglich ins nächstgelegene Krankenhaus ...

und bildet mit den aktuellen 'Stellvertretern' eine halbwegs sinnvolle ...



rechtlich-relevant und gerichts-notoisch kontrollierte und koordinierte (!!!) Regierung ...

und einen demokratischen Staat mit verfassungsmäßiger sozialer Führung ... ???



*



die Politische Oper ... die Voßkuhliade ... das Voßkuhlische Schauspiel ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ...

ihre Europäisch Unionierten Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Feminismus und Emanzipation ... Quatsch mit Sauce ... Quote mit Zoße ...









