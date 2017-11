Samstag, 18 November 2017 | 46.322

Andreas Voßkuhle und Abd al-Fattah as-Sisi ...

nicht zu verwechseln mit Franz von Assisi ... dem Heiligen ...

im Gegensatz zu as-Sisi dem Unheiligen bzw Unheimlichen ...



in Ägypten geht die Polizei weiter massiv vor ...

gegen angebliche behauptete vermeintliche vermutete ...



moralische Verfehlungen ...

in Kultur und Medien ...



zum Beispiel gerade gegen die Pop-Sängerin Shyma auf Grund ihres Videos

'I habe issues' ...



man könnte fast sagen ... eine Art öffentliche Verfassungsbeschwerde ...

bzw eben nichts mehr und nichts weniger als der dezente Hinweis darauf ...



Leute ... wir haben Probleme ...

über die man sich doch mal irgend wo und irgend wie beschweren können müßte ...



aber ... so weit sind die denkmalgeschützten Pyramiden nun auch wieder nicht ernfernt ...

vom denkmalgeschützten Bundesverfassungsgericht ...



auch in Deutschland darf man sich nicht beschweren ...

über die Mißstände in der gewaltengeteilten politischen Führung ...



und vor allem ... in Deutschland geht niemand auch nur andeutungsweise ...

geschweige denn so massiv wie es eigentlich nötig wäre vor



gegen objektiv belegbare rechtliche Mißstände ...

speziell beim Bundesverfassungsgericht wie allgemein bei der Justiz überhaupt ...



wie denn auch ???

Kultur und Medien (...) machen gerade damit ihr Geschäft ...



und die Dritte Gewalt ist ebenso abhängig wie gleichgeschaltet ...

von und mit Mutti ...









