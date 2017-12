Montag, 01 Januar 2018 | 01.001

Andreas Voßkuhle und ... Neujahr 2018 ...

ein neuer Film beginnt ... aber es bleibt das Gefühl ...

das kommt ja nichts anderes als ein Remake ...



das Gleiche wie vorher ...

nur noch schlechter ...



es geht alles so weiter wie bisher ... das Alte Jahr hört zwar auf mit 'Dinner for One' ...

das Neue Jahr fängt aber an mit 'Same procedure as last Year' ...



eben weil diejenigen ... die laut facto die Führung haben ...

und laut Verfassung die Verantwortung tragen ... sollen ...



eben nicht (!!!) ihr Bestes tun und 'geben' ...

sondern alles 'nehmen' bzw regelrecht an sich reißen ...



und ihre Position nach allen Regeln der Kunst mißbrauchen ...

bzw jeden der sich in den Weg stellt brutalst-möglich mißhandeln ...



ein ebenso (un)gläubiges wie gut-gläubiges ...

bzw unmündiges wie hilfloses Volk mit aller Gewalt ausnutzen und mißbrauchen ...



*



das Parlamentaristische Europa ...

Deutsche und ... die Ratspräsidentschaft der Bulgaren ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... Freiheit und Frieden ...









