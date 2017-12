Sonntag, 31 Dezember 2017 | 52.365

Andreas Voßkuhle und Sylvester ...

letzter Tag des Jahres ...

letzte Chance ... die Sünden des alten Jahres zu bereuen ...



und große Vorsätze zu fassen für all das ...

was im Neuen Jahr besser schöner größer weiter höher oder einfach mehr werden soll ...



aber ... es liegt nunmal in der Natur des sich was Wünschens ...

daß man das was man sich wünscht nicht nur nicht hat ...



sondern daß man auch nicht die Mittel und Macht hat ...

geschweige denn Kraft und Gewalt ...



das Wünschenswerte einfach zu machen und zu beschaffen ...

bzw zu unternehmen und herzustellen ...



so daß als letzter großer Wunsch immer wieder nur der bleibt ...

der Teufel soll diejenigen holen ...



die im Besitz dieser Mittel sind ...

sich aber hartnäckig weigern sie zum gemeinen Nutzen auch einzusetzen ...



vielfach wird der Vergleich mit dem Getriebe gebraucht ... das stillsteht ...

aber wenn der ganz oben sich mal einen Zacken weiterbewegen würde ...



dann würden auch die anderen Räder sich bewegen ...

und die kleinen ganz unter würden sogar rotieren ...



wenn man dann denkt ... das müßte doch auch umgekehrt funktionieren ...

dann stellt sich heraus ... daß unten das alles Hamsterräder sind ...



die gar keine Verbindung nach oben haben ...

und sich deshalb oben nichts bewegt ... selbst wenn die unten aus eigener Kraft rotieren



ein solcher Art faszinierender Vorgang ist die Menschenrechtssituation in der Türkei ...

wo Menschen monatelang jahrelang eingesperrt werden ...



und unter unmenschlichen Bedingungen gefangen gehalten werden ...

nur weil sie sich guten Glaubens und besten Willens ein bißchen regierungskritisch verhalten



und in unserem mehrfach gewaltengeteilten Getriebe hierzulande ...

tut und regt sich absolut nichts ...



wohin man auch guckt ... nur Alzheimer und tote Hose ...

auf keiner der verfügbaren Ebenen werden Verbindungen hergestellt ...



um diesem Erdoganischen Schwachsinn eine Ende zu bereiten ...

bzw sinnvolle Alternativen und Abhilfe anzubieten ...



Parlament ... Regierung ... Recht ...

Wissenschaft ... Kultur ... Religion ...



nichts ... keiner wagt sich aus der Deckung ... mehr Angst als Vaterlandsliebe ...

groteskerweise vor allem auch im Presse und Verlagswesen !!!



in der Steinzeit war man nicht besonders kommunikativ ...

aber man konnte große Keulen schwingen ... um eine gewisse Ordnung herzustellen ...



heutzutage werden nur große Reden geschwungen ...

und die verfassungsmäßige Ordnung damit zerschlagen und beseitigt ...



*



