Samstag, 30 Dezember 2017 | 52.364

Andreas Voßkuhle und die Kunst ...

dieser Tage hat ein egal aus welchem Grund aber offensichtlich nicht ganz zurechnungsfähiger Mann ...

sein eigenes drei Monate altes Kind umgebracht ...



weil er ... in Abwesenheit der Mutter ...

'mit der Betreuung des Säuglings überfordert war' ...



dieses 'als Aufsichtspflichtiger und die Verantwortung tragender ...

mit der Betreuung von Schutzbefohlenen überfordert' ...



ist aber genau die Situation ...

die wir mit unserer gewalten-geteilten politischen Führung ...



in Bezug auf uns ... also das deutsche Volk haben ...

inclusive unserer Aussteuer unseres Vermögens unseres Staates unserer Demokrtaie ...



während der zurechnungsunfähige Mann sofort von der Polizei verhaftet und eingesperrt wurde ...

laufen Merkle Schäuble Voßkuhle weiter frei rum ...



während Philipp Jenninger noch glaubte ... das nicht nachvollziehen zu können ...

und bekanntlich von einem phaenomenom sprach ...



ist das heutzutage dank Albert Einstein durchaus alles klar und nachvollziehbar ...

das heißt ... die heutigen politischen Probleme sind ohne weiteres lösbar ...



bzw ... um es mit der Verfassung zu sagen ...

Abhilfe ist durchaus möglich und zwar jeder Zeit ...



wenn der Höchste Richter im Lande die letzte Schippe auf die Waage legen würde ...

damit sich rechtsfolgenfrei und ohne Kurzschluß der Rechtskreis wieder schließt ...



mit anderen Worten ... die Welt läßt sich nicht 'verbessern' ...

das heißt die Probleme lassen sich nicht aus der Welt schaffen ...



aber sie lassen sich sinnvoll und professionell lösen ...

und die bestehenden Nachteile ... die lassen sich beseitigen ...



unser Rechts-und-Verfassuns-System bietet ... state of the art ...

alle Möglichkeiten dazu ...



aber ... da hilft natürlich auch Albert Einstein nicht weiter ...

wenn der gesamte Vorstand völlig besoffen unterm Tisch liegt ...



*



die Gesetze so zu mißbrauchen ...

daß es wie Recht aussieht ...



man kann auch Handwerk so mibrauchen ... daß es wie Kunst aussieht ...

das ist zwar keine Kunst ... läßt sich aber gaaanz toll verkaufen ...



die Pfarrerstöchterliche Ausstellung ...

Deutsche und ... ihre fern-östlichen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Wissenschaft und Technik ... Forschung und Lehre ...









