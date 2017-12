Donnerstag, 28 Dezember 2017 | 52.362

Andreas Voßkuhle und sein Konzert ohne Konzept ...

Rös'chen Ursula von der Leyen war gerade mal wieder in Afghanistan ...

um dort die Hindukuschverteidiger zu besuchen ...



so als wäre sie die 'Mutti' der Soldaten ...

oder zumindest die Mutter der Kompagnie ...



und auch Sigmar Gabriel war dort ...

um Gespräche zu führen ...



mit dem Staatspräsidenten Aschraf Ghani ...

und dem Regierungspräsidenten Abdullah Abdullah ...



dem Diener Gottes ...

wobei nicht sicher ist ... wer hier eigentlich mit Gott gemeint ist ...



das ist also so ... ungefähr ...

wie wenn der Bundesverfassungsgerichtspräsident Andreas Andreas hieße ...



bzw Diener des Rechts ...

und Angela Merkel den Rechtsstaat verteidigen will ...



das wirft die Frage auf ... warum Andreas Andreas ... also ich meine Voßkuhle ...

noch nie in Afghanistan war ...



und wie man als höchster Richter im Lande die Regierung kontrollieren will ...

wenn man gar nicht weiß ... was die wann wo wie eigentlich macht und so ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Unions-Europäische Rat ...



Recht und Kultur ...

das Symbol der Justitia ist zwar die Waage ...



und das sieht so aus ... als ginge es um Quantität ..

das Ergebnis soll aber sein Gerechtigkeit ... und das ist Qualität ...



Deutsche und ... Juden

bzw ihre gesamten Nahöstlichen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Migration und Integration ... Minestrosion und Inklusion ...









