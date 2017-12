Mittwoch, 27 Dezember 2017 | 52.361

Andreas Voßkuhle und ... das fromme Weihnachtsbuch ...

rund 100 Jahre gibt es inzwischen die DIN-Norm ...

das sind die Standards ...



die Ablauf und Organisation der industriellen Arbeit und überhaupt ...

erleichtern und orientieren ...



das sind Standards über alle möglichen materiellen und immaterielle Dinge ...

die auf Anregung und Initiative interessierter Kreise geregelt werden ...



wobei in der Regel und unter Abwägung aller geltend gemachten Interessen ...

Einvernehmen und Übereinstimmung unter allen Beteiligten hergestellt wird ...



und nach dem Stand des Wissens und der Technik ... Wissenschaft und Forschung ...

Know-how und Erfahrung ... Theorie und Praxis ...



allgemein gültige Definitionen und Interpretationen erarbeitet werden ...

die allen Betroffenen und Interessierten zur Orientierung dienen ...



die auf einigermaßen gesicherten Ergebnissen und Erkenntnissen basieren ...

und der Allgemeinheit bzw gemeinnützigen Interessen dienen ...



diese DIN-Normen sind Empfehlungen (...) für Gespräche und Besuche (...) ...

das heißt sie 'können' angewandt werden ... müssen aber nicht ...



sie sollen die Vermutung für sich haben ...

daß sie dem neuesten Stand entsprechen ...



sind aber bezüglich der Weiterentwicklung ein typischer Fall von ...

'wir machen da weiter wo andere aufhören' ...



wenn einer nun denkt ... das ist doch genau das ...

was man erwarten können müßte ...



wenn man zum Bundesverfassungsgericht geht mit der Anregung und Initiative ...

den Begriffswirrwar der politischen Themen endlich mal zu regeln ...



rechtlich-relevant und gerichtsnotorisch ...

so irrt sich der ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



Recht und Wahrheit ... das ist wie Bulle und Bär ...

bzw sie kommt nur raus ... wenn man den Stier bei den Hörnern packt ...



Deutsche und ihre Transatlantischen Nachbarn ...

T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

Geburtenrate und Demographischer Wandel ...









