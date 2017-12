Dienstag, 26 Dezember 2017 | 52.360

Andreas Voßkuhle ... und sein Weihnachtskrippenschauspiel

immer wieder mal kann man lesen ... Merkel telefoniert mit Putin ...

bzw Kanzlerin Merkel hat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert ...



in dem Gespräch stand ... zum Beispiel ...

die Lage im Osten der Ukraine im Vordergrund ...



bzw die Umsetzung des Minsker Abkommens ...

für eine friedliche Lösung des Konflikts im Donbass ...



nie liest man ... Merkel telefoniert mit Voßkuhle ...

bzw Kanzelrin Merkel hat mit dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts telefoniert ...



in dem Gespräch stand ... zum Beispiel ... die Frage im Vordergrund ...

was ist eigentlich verfassungsgemäße Politik und wie macht man das ??? etc etc etc ...



man liest auch nie ... Voßkuhle telefoniert mit Waleri Sorkin ...

bzw Voßkuhle hat mit dem Präsidenten des Russischen Verfassungsgerichtes telefoniert ...



in dem Gespräch stand ... zum Beispiel ... die Frage im Vordergund ...

kriegen wir das hin ... auf der rechtlichen Ebene Leitlinien für Politik zu entwickeln ...



*



Rechtsprechung on stage ...

die Politische Oper ...



Recht und Dritte Gewalt ...

Dritte Gewalt ist Fortsetzung der Sanften Gewalt mit anderen Mitteln ...



das Kommisionarristische Europa ...

Deutsche und ... ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ... Quatsch und Sauce ... Quote und Foße ... Zote und Zynismus ...









