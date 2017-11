Mittwoch, 08 November 2017 | 45.312

Andreas Voßkuhle und die anderen Professoren ...

zum Beispiel die vom Sachverständigenrat ...

zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage ...



also Bofinger Feld Schmidt Wieland und Isabel Schnabel ...

die zwar irgend wie Sachverständige sind ... (Be)Gutachter ... (Be)Rater ...



bloß weiß nach wie vor kein Mensch ... wofür eigentlich ...

und wie das alles zusammenwirken soll ...



das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile ... sagt das Volk ...

aber hier summiert sich nichts ...



hier wird nichts zusammengezählt ...

sondern es werden praktisch nur die Erbsen gezählt ...



'Für eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik' ...

nennen sie ihrer Weisheit letzten Schluß ...



das Problem ist aber doch gerade ...

daß die Frau Kanzlerin nach wie vor nicht weiß ...



was ist Politik überhaupt und wie macht man das ...

und gar Wirtschaftspolitik ... geschweige denn zukunftsorientierte Politik ...



das ist also wieder so ... als würde man jemandem ...

der nicht weiß wie er von A nach B kommt ...



einen Stadtplan von B in die Hand drücken und sagen ...

'damit Sie sich in B gut zurechtfinden' ... oder so ...



nach wie vor ist der entscheidende Mangel dieses Sachverständigengremiums ...

daß sie mit ihren Analysen und Beratung



immer wieder den Dilettantismus des Regierungsgremiums stützen und fördern ...

statt mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen ...



Mein Gott ... kann man denn auf diese Posten nicht mal jemanden setzen ...

der was von Politik versteht ... (kann auch ohne religiöse Beteuerung gesagt werden)









