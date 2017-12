Freitag, 22 Dezember 2017 | 51.356

Andreas Voßkuhle und sein rechthaberischer Lifestyle

das Separatistorial ...

zum Ausgang der spanischen Regionalwahl ...



in Katalonien haben die separatistischen Parteien ihre Mehrheit verteidigt ...

trotz einer so hoffnungsvollen Aspirantin wie Inés Arrimadas ...



gerade daran zeigt sich aber ...

daß es hier im Grunde genommen nicht um Unabhängigkeit geht ...



sondern ... wie beim Brexit ... um die Grund'werte' ...

um Freiheit ... ums Recht ... um nicht zu sagen ums Grundrecht ...



es geht nicht um Unabhängigkeit ... sondern es geht um die Unfähigkeit ...

genauer gesagt um die Unwilligkeit von Andfreas Voßkuhle ...



die Vorgaben für die Herstellung eines demokratischen Staates einzulösen ...

geschweige denn eines sozialen Staates ...



es ist immer wieder und ebenso hartnäckig wie inszwischen nachhaltig ...

dieser sozialistische Quatsch von wegen 'Niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen'



speziell dem Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...

fehlt jede moralische geschweige denn rechtliche Affinität ...



recht ist ... was sich rechnet ...

und rechnen tut sich das was der Herr präsident auf dem Konto hat ...



und das ist das was ihm von Frau Merkel zugestanden wird ...

dieser Weg zum Recht ist also blockiert ...



Frau Merkel et al werden nicht müde ... dumm rumzuquatschen mit der Floskel ...

wir müßten unsere Werte verteidigen ...



(unsere) Werte im eigentlichen Sinne ...

sind Ethik und Moral ... Fairness und Recht ...



was von Merkel Voßkuhle et al verteidigt wird ...

ist aber Geld und Einfluß ... Reichtum und Rechtsstaat ...



und das sind nunmal keine 'Werte' ...

sondern brutalstmögliche Rechtsmißbrauchsinstrumente ...



*



der Politische Lifestyle der Angela Dorothea Merkel Sauer ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



Deutsche und ... ihre Fernöstlichen Nachbarn ...

Kinesen und Koreaner ... Japaner und Javaner ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Alzheimer und Intensivstation ...









