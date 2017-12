Donnerstag, 21 Dezember 2017 | 51.355

Andreas Voßkuhle und sein Konzert ohne Konzept

seit Menschengedenken heißt es ...

immer schön Staub wischen ... denn Staub macht krank ...



dann hat man herausgefunden ... es ist gar nicht der Staub ... der krank macht ...

sondern es sind die Milben im Staub ...



schließlich hat man herausgefunden ... es sind auch nicht die Milben ...

sondern es ist der Kot der Milben ...



und genau so ist das auch mit der Gewaltenteilung ...

also ich meine dann immer vielleicht ungefähr so ähnlich ...



seit Menschengedenken hat ...

es sind die Gedetze die den Menschen das Leben schwer machen ...



anfangs ganz einfache so genannte 'Zehn' (!) Gebote ...

inzeischen ganze Bibliotheken von Grund-sätzen und Ge-setzen ... Vorschriften und Verordnungen



dann hat man herausgefunden ... es ist gar nicht der so genannte Gesetzgeber ... die Legislative

bzw es sind gar nicht die Gesetze ... die dem Bürger das Leben schwer machen ...



sondern es sind diejenigen ... die die Gesetze 'ausführen' ... die Exekutive ...

also diejenigen die sich darauf berufen sie hätten 'ihre' (?) Vorschriftten ...



schließlich hat man herausgefunden ... es ist auch nicht die Exekutive ...

sondern es ist die Judikative ...



das heißt ... es sind die Richter ...

die den ganzen Unsinn dann für 'Recht' erklären ...



mit anderen Worten ...

der höchste Richter im Lande ...



ist gewissermaßen die Menschwerdung des Kotes der Milben ...

oder ... wie sagt das Volk ... echt Scheiße ...



*



das Politische Konzert ohne Konzept ...

der rat-lose Rat der Europäischen Union ...



Deutsche und ... ihre Nahöstlichen und Morgenländischen Nachbarn ...

Arabisten Irakisten Iranisten Islamisten Jordanisten Libanisten Syristen Etceteristen ...



das Po-litische Thema ...

Migration und Integration ... Minestrosion und Inklusion ...









