Andreas Voßkuhle und sein Buch ...

in Lüneburg hat jetzt eine Schulleitung bei einer Weihnachtsfeier ...

das Absingen christlicher Lieder verboten ...



weil eine muslimische Schülerin eingewandt hatte ...

das sei mit ihrem Glauben nicht vereinbar ...



das ist zwar idiotisch ... ist aber nicht das Problem ...

das Problem ist ...



daß die Schulleitung nicht gleichzeitig das Tragen von Kopftüchern verboten hat ...

weil das mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar ist ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



Deutsche und ihre Transatlantischen Nachbarn ...

T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Politische Thema ...

Geburtenrate und der so genannte Demographische Wandel ...



wo Impotenz auf Schwachsinn trifft ...

ist das für die Fortpflanzung und den Fortschritt Gift ...









