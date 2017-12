Sonntag, 17 Dezember 2017 | 50.351

Andreas Voßkuhle und seine ...

- nicht rechtsmittelfähigen Predigten

Salma Hayek nennt Harvey Weinstein ein 'Monster' ...

weil er sie fast beinahe mal vergewaltigt hätte ...



und wahrscheinlich ist er das ja auch ...

und deshlab regt sich beinahe fast zu zurecht alles darüber auf ...



das ist aber gar nicht das Problem ...

das Problem ist ...



daß Angela Merkel das deutsche Volk tagtäglich vergewaltigt ...

und sich darüber niemand aufregt ...



wahrscheinlich weil noch niemand gesagt hat ...

diese Frau Merkel ist 'mein Monster' ...



es sei hiermit auf jeden Fall mal gesagt ...

vielleicht löst das ja doch auch eine 'me to' Welle aus ...



vor allem aber deswegen weil 'diejenigen die Zeugen dieser Ereignisse' sind ...

das 'anders wahrnehmen' bzw überahupt nicht mwahrnehmen ...



an deren Spitze Andreas VVoßkuhle ...

der Höchste Richter am Höchsten Gericht im Lande ...



*



das Wort der Pfarrerstochter ...

die Politische Predigt ...



das kloo-ballistische Europa ...

zwischen Sabbat und Montagsproduktion ...



Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ...

das ist so wie Hamburger und ... Hamburger ... ungefähr ...



das Politische Thema ...

Deutsche Luftfahrt und Deutsche Raumfahrt ... Kosmos und Universum ...









