Donnerstag, 02 November 2017 | 44.306

Angela Merkel mächtigste Frau der Welt ...

wir wissen schon ... Macht hat man nicht einfach so ...

sondern man wird gewählt ... schön demokratisch ...



und das heißt wiederum ...

Mutti kann jetzt wieder Annie get your gun spielen ...



denn mit einer Pistole auf dem Tisch ...

lassen sich Koalititonsverhandlungen natürlich leichter führen ...



als wenn man um jede Kleinigkeit lange und hartnäckig kämpfen muß ...

und das hinterher sowieso niemand mehr so richtig ernst nimmt ...



wir wissen aber auch schon ... es kommt nicht darauf an ..

wieviel Macht man hat sondern was man damit macht ...



theoretisch ... oder relativ ...

in der physikalischen Praxis gilt das natürlich nicht ...



da gilt das Gesetz ...

zum Beispiel das der Schwerkraft ...



auch bei Wahlen ... weil da alle die solche unsinnigen Wahlen veranstalten ...

den Fuß mit auf die Waage stellen ...









