Die Einheit der Christenheit ...

steht offensichtlich kurz bevor ...

womit man dann da wäre wo Luther eigentlich hinwollte ...



als nächsten Schritt wird der Papst heiraten ...

bzw das Angebot Angela Merkels der Ehe für Alle nutzen ...



und die Reformation gewissermaßen als Mitgift annehmen ...

bzw am Ende mit dieser Morgengabe gleich weiterziehen ins Morgenland ...



und auch mit den Juden noch auf einen gemeinsamen Nenner kommen ...

womit sich dann das Problem des Antisemitismus lösen würde ...



und schließlich erübrigen sich dann auch die ebenso hilflosen wie nutzlosen

Bemühungen um die so genannte Ökumene ...



weil diese dann nicht mehr scheinheilig gewaltengeteilte ...

sondern offen vereinte Kirche ...



die Methoden und Inhalte der Pfarrerstochter ...

zur Integration und Inklusion etc anwendet ...



das wären dann mehr als zwei Fliegen mit einer Klappe ...

das wären praktisch schon sieben auf eihen Streich ...



und der Herr Schäuble würde sich richtig schwarz ärgern ...

daß er nicht doch Finanzminister geblieben ist ...



denn dann hätte er nicht nur die Schwarze Null ...

sondern ein schönes schimmerndes brodelndes Schwarzes Loch ...



physikalisch gesehen ...

wie so'ne Art Preis für sein Lebenswerk von der Kanzlerin ...









