Donnerstag, 14 Dezember 2017 | 50.348

Andreas Voßkuhle und sein Donald Trump ...

Donald Trumps so genannte Nahostpolitik sei unverantwortlich ...

heißt es in den gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen ...



was natürlich wieder mal völliger Unsinn ist ...

weil sich die Frage nach der Verantwortung ja erst in dem Moment stellt ...



in dem jemand etwas tut ...

und man dann naturgemäß nicht wissen kann wie es weiter geht ...



unverantwortlich ist nur ... wenn jemand nichts tut ...

wie eben Andreas Voßkuhle ...



ein Untoter der nichts tut ist gewissermaßen ein toter Untuter ...

der ist also praktisch doch schon tot ...



s. 'Wer kämpft ... kann (!) vielleicht (!) verlieren ...

wer nicht kämpft ... hat (!!) schon (!!) verloren' ...



*



Andreas Voßkuhle und sein Konzert ohne Konzept ...

der rat-lose Europäische Rat ...



Deutsche Bürger und ihre Nah-Östlichen Nachbarn ...

Juden und Palästinenser ... Israeliten und Araber ...



das Po-litische Thema ...

Migration und Desintegration ... Infusion und Inklusion ... Exklusion und Brexition ...









