Mittwoch, 13 Dezember 2017 | 50.347

Andreas Voßkuhle und seine (Gesetz)Bücher ...

wohlwollend könnte man sagen ...

Angela Merkel und Andeas Voßkuhle ... das ist wie Bonnie and Clyde ...



Bonnie Elizabeth und Clyde der Champion ...

Angela Dorothea und Andreas der Professor ...



man könnte aber etwas kritischer auch sagen ...

im Dritten Reich gab es diese vereinzelten Vernichtungslager ...



Merkel und Voßkuhle machen aus Deutschland ...

aber ein einziges großes Vernichtungslager ...



mit viel raffinierteren und subtileren Vernichtungsmethoden ...

und unabsehbaren Folgen für die Nachbarstaaten ...



*



das Gerichtshöfische Europa ...

Deutsche Bürger und ihre Transatlantischen Nachbarn ... T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

Geburtenrate und der so genannte Demographische Wandel ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen