Andreas Voßkuhle und die Unabhängigkeit

der Bundesverfassungsgerichtspräsident ist bekanntlich unabhängig ...

und an Weisungen der Politischen Führung nicht gebunden ...



daraus ergibt sich also schon mal ... daß es diese Weisungen offensichtlich gibt ...

aber er ist eben nicht daran gebunden ...



das heißt in etwa ... wenn die Frau Merkel sagt ...

'Holen Sie mir doch bitte mal 'ne Tasse Kaffee' ...



dann darf der Herr Voßkuhle sagen ...

aus meiner Sicht ist das eine Weisung ...



an die bin ich wie Sie wissen ja nicht gebunden ...

aber selbstverständlich hole ich Ihnen mal 'ne Tasse Kaffee ...



umgekehrt ... wenn die Frau Merkel selbst zum größten und hirnverbranntesten ...

untauglichsten und unmöglichsten Unsinn sagt ... 'Wir schaffen das'



dann darf der Herr Voßkuhle sagen ...

aus meiner Sicht ist das ja keine Weisung ...



also muß ich auch mit an diesem Strang ziehen ...

denn wenn überhaupt ... 'dann schaffen wir das nur gemeinsam' ...



das hat zwar auch die Frau Kanzlerin gesagt ...

von allem anderen mal ganz abgesehen ...



aber nur wer alles schön nachplappert ...

ist ein guter Papagai ... oder Lakai ... oder so



