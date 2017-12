Freitag, 08 Dezember 2017 | 49.342

Andreas Voßkuhle und der H;chstrichterliche Lifestyle

der Weg ist das Ziel ... sagt das Volk ... und das ist ja wohl auch richtig ...

besagt aber nichts zu den Details ... zum Beispiel zur Länge des Wegs ...



trotzdem wird mit diesen Metaphern ebenso ungeniert wie sinnlos umgegangen ...

ebenweil Politik heutzutage Selbstzweck ist ... und keinen Sinn mehr machen muß ...



die Politische Führung spricht ... zum Beispiel ...

vom 'langen Weg zur Exzellenz ' ...



dahinter versteckt sich ... zum Beispiel ... daß Milliarden ... also Euro ...

in die so genannte universitäre Forschung gesteckt werden ...



um die Frage zu klären ... zum Beispiel ...

wie die Erkenntnisse der Quantentheorie ...



in die Praxis umsetzen lassen ...

bzw in die angewandte Wissenschaft ...



und dazu werden dann moderne Exzellenz-Universitäten gefördert ...

mit Exzellenz-Initiativen ... Exzellenz-Strategien ... Exzellenz-Clustern ... etc ...



das entscheidende Problem unserer Zeit ... ist aber nicht die Exzellenz ...

von Wissenschaft und Technik ... Forschung und Lehre ... zum Beispiel ...



sondern die Kompetenz ...

von Politik und Recht ... Kultur und Religion ...



und wenn sich da nichts tut ...

wird das Bemühen um Exzellenz zu einem Faß ohne Boden ...



bzw die so genannte schwarze Null des Herrn Schäuble ...

zu einem universalen schwarzen Loch ...



denn diese schwarze Null ist ja auch nicht einfach Nichts ...

sondern ganz konkret und geradezu greifbar vorhanden ...



nicht nur wie ein Faß ... sondern wie ein Brunnen ... ohne Boden ...

geschweige denn Wasser ... oder gar einer Quelle ... die munter sprudelt ...



*



der Politische Lifestyle der Angela Dorothea Merkel Sauer ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



Deutsche ...

der Islam ... die Islamistin ... das Islamystische ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Alzheimer und Intensivstation ...









