Donnerstag, 07 Dezember 2017 | 49.341

Andreas Voßkuhle und der H;chstrichterliche Schwachsinn

Karl Lagerfeld ... also der Modezar ...

und Boris Becker ... also der Tenniszar ...



haber (zumindest) eines gemeinsam ...

sie sind Deutsche ... sie fühlen sich aber nicht als Deutsche ...



bringen dafür aber in ihren Bereichen Spitzenleistungen ...

unter anderem im kreativen wie im sportlichen Bereich ...



bei Andreas Voßkuhle ist das genau unmgekehrt ...

er ist und fühlt sich auch wie ein typischer deutscher Beamter ...



von Spitzenleistungen in seinem Bereich aber keine Spur ...

weder rechtlich-kreativ ... noch sportlich-politisch ...



abgesehen natürlich von der Besitigung der verfassungsmäßigen Ordnung ...

das macht er wirklich klasse ...



*



das Politische Konzert ohne Konzept ...

der rat-lose Europäische Rat ...



Deutsche und ...

Juden und die Arabischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Migration und Integration ... Minestrosensation und Inklusion ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen