Mittwoch, 06 Dezember 2017 | 49.340

Andreas Voßkuhle und die Höchstrichterliche Literatur

vor Gericht und auf Hoher See ...

ist man bekanntlich nur noch in Gottes Hand ... sagt das Volk ...



und vor Gericht geht es bekanntlich nicht darum ...

Recht zu haben sondern Recht zu bekommen ... sagt auch das Volk ...



und auf Hoher See geht es bekanntlich auch nicht um den Spaß an der Freud ...

sondern um ernsthaftes herausforderndes professionelles Know-how und Können ...



beiden Situationen gemeinsam ist ...

es geht ums Überleben ...



der Unterschied ist ... auf Hoher See hat man eine Chance ... (s.o.) ...

die bekommt man selbst und gerade vor dem Höchsten Deutschen Richter nicht ...



*



die Höchstrichterliche Literatur und das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

T-TIP und C-TA et C_TERA ...



das Politische Thema ...

Geburtenrate und Demographischer Wandel ...









