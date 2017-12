Samstag, 02 Dezember 2017 | 48.336

Andreas Voßkuhle und ...

- Slobodan Praljak ...

Praljak tötete sich mit Zyankali ...

und nun nimmt natürlich ... wie könnte es anders sein ...



der Internationale Bundesgeneralstaatsanwalt die Spur des Gifts auf ...

und stellt alle möglichen Überlegungen an ...



um das alles was er da rausfindet ...

dem Internationalen Bundesgeneralverfassungsgerichtspräsidenten mitzuteilen ...



das heißt ... jene spezielle Form von eigentlich RechtsAnwalt ...

der die Interessen des Staates wahren soll ...



berichtet an den Höchsten und Allerhöchsten Präsidenten ...

bzw also jene spezielle Form von eigentlich Richter ...



der die Interessen des Volkes wahren soll ...

das heißt die machen ein In-Sich-Geschäft ... weil ja beide Beamte sind ...



Angela Merkel vergiftet das ganze deutsche Volk wenn nicht ahb Europa ... mindestens ...

mit Zyankali ... oder so ...



andere Bezeichnungen sind zum Beispiel Glyphosat ... oder alle möglichen Drogen ...

Migration Integration Mißbrauch Mißhandlung Verdummung Verblödung etc ...



und da müßte eben auch der an sich zuständige Bundesverfassungsgerichtspräsident

also diese Andreas Voßkuhle ... 'die Spur aufnehmen' ...



und sich fragen ... wie macht die das eigentlich ...

und warum macht die das ...



woher nimmt diese Frohnatur eigentlich die Frechheit Ungeniertheit Unbekümmertheit ...

das einfach alles so zu machen ... ganz offen ...



als wäre sie in einem Gerichtssaal in Den Haag ...

geschweige denn in Karlsruhe ...



aber der denkt ja gar nicht daran sowas zu machen ...

und der BundesGeneralStaatsanwalt erst recht nicht ...



geschweige denn der in den Niederlanden ...

alles abgearbeitet ... das Gericht geht nach Hause ...



das heißt wieder so ein Fall von ..

der Vorhang zu und alle Fragen offen ... offener denn je ...



oder ... derMärtyrer ist tot ... es lebe der Märtyrer ...

wer ist der nächste ... ???



oder wie sagt Frau Merkel ? ... das Brandenburger Tor ist doch offen ...

also können wir jetzt auch alle Muslime (...) reinlassen ...



jetzt machen sich die Muslime (...) nicht nur in Kroatien breit ...

sondern in ganz Deutschland ... wenn nicht ganz Europa ...



es ist also nur eine Frage der Zeit ... wann der nächste Krieg ausbricht ...

für den die Bundeswehr bekanntlich nicht gerüstet ist ...



bzw ... man darf gespannt darauf warten ...

wer als nächster Zyankali nimmt ...



weil das mit Plyphosat (...) viel zu umständlich ist ...

und natürlich auch viel zu lange dauert ...



*



Andreas Voßkuhle und ...

die Galerie der Verfassungsgerichts Präsidentinnen und Präsidenten ...



die Politische Ausstellung ... das Nachbarschaftliche Europa ...

das südliche Mittelmeer und das nördliche Afrika ...



Deutsche und ...

ihre fern-östlichen Nachbarn ... Asiaten Buddhisten Chinesen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Wissenschaft und Technik ... Forschung und Lehre ... Chaos und Leere ... Ur-knall und lautlose Implosion ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen