Freitag, 01 Dezember 2017 | 48.335

Andreas Voßkuhle und sein Lifestyle ...

man sollte das nicht für möglich halten ...

daß ein Land allein so viel Schwachsinn produzieren kann ...



wie das zur Zeit bzw seit Längerem schon hierzulande passiert ...

unter der Ägide von Frau Merkel und Herrn Voßkuhle



jedes zweite Wort hierzulande ist 'Rechtsstaat' ...

de facto ist das Recht aber längst abgeschafft ... bzw beseitigt ...



inclusive der Dritten Gewalt ... die dafür sorgen soll ...

daß die Dinge zusammen bleiben und zusammen gehalten werden ...



bzw das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile ...

bzw ... wie die Verfassung sagt ... 'Nutzen mehren' ...



*



der Politische Lifestyle der Angela Dorothea Merkel Sauer ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



Deutsche und ...

der Islam ... die Islamistin ... das Islamystische ...



*



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Alzheimer und Intensivstation ... Körper und Geist ... Seele und Gemüt ...



mens sana in corpore sano ...

das ist nicht nur eine Soziale Forderung sondern auch ein Politisches Erfordernis ...



es mag ja sein ... daß es auch in einem kranken Körper einen gesunden Geist gibt ...

aber dann muß man eben neben den Paralympics auch die Parapolitics machen ...



dann gibt es noch die Variante Kranker Geist in einem gesunden Körper ...

dafür müßte man dann die Paramerkelix machen ...



und schließlich die Variante Kranker Geist in einem Kranken Körper ...

da hilft dann wahrscheinlich nur noch das Bundessportabzeichen ...









