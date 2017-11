Donnerstag, 30 November 2017 | 48.334

Andreas Voßkuhle ... völlig unfähig ...

und möglicherweise auch völlig zurechnungsunfähig ...

was im konkreten Fall zwar eine Erklärung wäre ... aber keine Entschuldigung ...



wir sind ein vergleichsweise moderner Staat ...

mit einer der besten Verfassungen dieser Welt ... wenn nicht der besten überhaupt



danach soll das Volk herrschen ... und es soll frei sein ...

und im Lande soll alles wenigstens einigermaßen sinnvoll ... fair ... gerecht zugehen ...



das sind also gewissermaßen drei Ziele ...

die von einer gewaltengeteilten politischen Führung angepeilt werden sollen ...



und dann stellt sich in der Praxis bzw im laufenden Betrieb heraus ...

daß da Leute in die höchsten Staatsämter kommen ...



die praktisch keinerlei Konpetenz für ihren Job mitbringen ...

und sich auch hartnäckig weigern ... sich sowas 'on-the-job' anzueignen ...



die Legislative ist nicht bereit bzw in der Lage ...

im Hinblick auf diese Ziele (!) halbwegs sinnvolle Vorgaben zu machen ...



die Exekutive ... die bei jeder sich bietenden Gelegenheit erklärt ...

das sei doch alles nur ein Spiel und man müsse das sportlich nehmen ...



ist nicht bereit bzw in der Lage ...

mit dem Begriff 'Fairness' auch nur das Geringste anzufangen ...



und beim Bundesverfassungsgericht ...

wo ja bekanntlich lauter so genannte Volljuristen tätig sind ...



stellt sich in der Praxis ...

bzw im laufenden eingerichteten und ausgeübten Betrieb heraus



daß die zwar alle mehr oder weniger voll ... also zurechnungsunfähig ...

juristisch aber im Hinblick auf die verfassungsmäßigen Ziele völlig leer sind ...



gerade an der Art und Weise ...

wie diese großen und spektakulären nationalen nd internationalen Prozesse geführt werden



zeigt sich ... daß ganz speziell die Richterschaft ...

im gesamten so genannten westlichen ...



und also angeblich demokratischen freiheitlichen gerechten Kulturbetrieb ...

nicht die geringste Kompetenz aufgebaut und sich angeeignet haben ...



seit ein gütiges Schicksal oder vielleicht doch sogar die Evolution ...

uns die Mittel dafür an die Hand gebenen haben ...



nämlich ...

Republik ... Demokratie ... Dritte Gewalt ...



*



das Paragraphen Konzert ... das Konzertante Recht ... das Konzertierte Recht ...

das Politische Konzert ohne Konzept ...



der rat-lose Europäische Rat ...

Deutsche und ... ihre Nahöstlichen Nachbarn ...



das Politische Thema ...

Migration und Integration ... Ministrosensation und Inklusion ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen