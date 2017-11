Dienstag, 28 November 2017 | 48.332

Andreas Voßkuhle und ... sein Küchentheater ...

in der Küche ist es bekanntlich immer am gemütlichsten ...

da kann man sich wenigstens so'n bißchen gehen lassen ...



die Frau Kanzlerin hat ihr Küchenkabinett ...

und auch beim Bundesverfassungsgericht ...



wird gekocht und hochgekocht ...

was das Zeug hält ...



damit etwas dabei herauskommt ...

was wenigstens die Anwesenden ergötzt ...



aber mit der Haute cuisine ... die dem Volk dauernd versprochen wird ...

nicht das geringste zu tun hat ...



das Bundesverfassungsgericht betreibt Rechtsprechung ...

wie Sex auf dem Küchentisch ...



weil der Nervenkitzler und dar Spaß dabei noch größer ist ...

als im Bett ... was ja für sich gesehen nicht zu beanstanden ist ...



das Problem ist doch ... daß die Kinder das mit ansehen müssen ...

und die Weltnicht mehr verstehen ...



*



die Politische Oper ... das Schau-spiel ... the Show-play

das Kommissionarrische Europa ...



Deutsche und ...

ihre Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ... Quatsch und Sauce ... Quote und Zote ...









