Montag, 27 November 2017 | 48.331

Andreas Voßkuhle ... und der Ringkampf ...

ceterum censeo ...

siehe Sonntag 26 November 2017 ...



die bisherige so genannte Politik hat dazu geführt ...

daß wir ein Hiroshima-ähnliches Trümmerfeld vor uns haben ...



und das will natürlich jetzt niemand regieren ...

wie denn auch ... bzw was denn nun eigentlich ... ?? ...



*



Martin Schulz will ja jetzt ringen ...

getreu dem Motto ... man muß die Dinge mit Humor und sportlich nehmen ...



deshalb geht auch eine der aktuellen Schlüsselfiguren ...

also Frank-Walter Seinmeier ...



völlig ungeniert und so als hätte nichts anderss zu tun ...

auf den Bundespresseball und tanzt und amusiert sich das köstlich ...



Martin Schulz kann anscheinend besser ringen als tanzen ...

deshalb will er also jetzt ringen ... um den richtigen Weg ...



wobei noch nicht ganz raus ist ... worum er eigentlich ringen will ...

um die Quadratur des Kreises ???



oder auch so'ne Art Weltmeister ...

wie bei dem Boxkampf ... den wir gerade gesehen haben ...



wie sagt BILD ...

'wir sind Boxweltmeister' ...



bei Martin Schulz heißt es dann wieder ...

der Berg hat gekreißt ... und gebar eine Maus ...



aber ... immerhin ...

Ringmausweltmeister ...



er übertrifft sich dann ja doch immer wieder noch selbst ...

die Sache mit dem Mitgliederentscheid ist wieder mal völliger Wahnsinn pur ...



wie beim Volksentscheid in Sachen Brexit ...

das ist die Verweigerungshaltung und die Unfähigkeit auf die Spitze getrieben ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ...

die EU-Ratspräsidentschaft von Estland ...



das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Würde und Recht in seiner dreieinigen Dreifaltigkeit ...

Mensch Tier Natur ... Körper Geist Seele ... Wissen Glauben Ahnen ...









