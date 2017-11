Sonntag, 26 November 2017 | 47.330

Andreas Voßkuhle und ... die cura homiletica

die cura homiletica ist an sich eine Erfindung

des Zentrums für Evangelische Predigtkultur ...



das ist so'ne Art Academy of St. Martin in the Fields of Wittenberg ...

also ein Predigt Coaching mit Aspekten von Pflege Sorge Zuwendung ...



*



das Wort der Pfarrerstochter ..

die Politische Predigt ...



das Kloo-ballistische Europa ...

Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ...



das Po-litische Thema ...

Deutsche Luftfahrt und Deutsche Raumfahrt ... Kosmos und Universum ...









