Donnerstag, 23 November 2017 | 47.327

Andreas Voßkuhle und ... der Bundesratspräsident ...

daß die AfD im Bundestag sitzt ... ist erstens natürlich die Schuld von Angela Merkel ...

weil ... sie sich nicht an die Verfassung hält ...



zweitens natürlich die Schuld von Andreas Voßkuhle ...

weil ... er sich ebenfalls nicht an die Verfassung hält ...



bzw weil ... das Bundesverfassungsgericht sich relevanter Recht-sprechung entzieht ...

und dem Bürger / dem Volk Nutzen fördernden Rechts-schutz verweigert ...



bzw weil ... ist ja klar ...

da ja im Grunde genommen auch nur so genannte Alte Nazis sitzen ...



drittens natürlich die Schuld von Helmut Kohl ...

weil ...



er uns die Merkel und den Voßkuhle eingebrockt hat ...

von dem Schäuble mal ganz abgesehen ...



da wird der Helmut Kohl immer so hoch gelobt / viel geehrt / groß gedankt ...

weil ... er angeblich was für Europa getan hätte ...



das ist genau so ...

also ich meine dann immer ungefähr vielleicht so ähnlich ...



wie wenn bestimmte Leute heute immer noch Adolf Hitler loben ehren danken ...

weil ... er hat ja die Autobahnen gebaut ...



*



das Politische Konzert ... ohne rechtliches Konzept ...

vor allem ohne professionelles Konzept ...



ohne jedwede moralischen Ansprüche ...

geschweige denn ethische Herausforderungen ...



der rat-lose Europäische Rat ...

der mit dem Rad-ab bzw überhaupt zurück hinter die Erfindung des Rades ...



dieser 28-Füßler ... dem inzwischen ein Bein fehlt ...

aber nicht irgend ein Bein ... sondern ein wenn nicht das Standbein ...



das rechtlose vogelfreie Europa ... ein Fraß der Geier ...

bzw hirn- und gewissenloser bzw wissend rechtsfolgenfreier Politischer Akteure ...



Deutsche Bürger und ... Juden ...

und die anderen Nahöstklichen arabischen islamischen muslimischen Nachbarn ...



aber Juden sind ja heutzutae eigentlich überall ... Nachbarn ...

man müßte mal danach fragen ... worüber beklagen die sich heutzutage eigentlich ?



das Politische Thema ...

Migration Integration Minestrosation Inklusion ...









