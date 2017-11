Mittwoch, 22 November 2017 | 47.326

Andreas Voßkuhle und ... Wolfgang Schäuble ...

eine der Lieblingsvokabeln des neuen Bundestagspräsidenten ist das Wörtchen Streit ...

in allen möglichen Bedeutungen und Kombinationen etc ...



in einem Parlament müsse man streiten ...

und das Parlament müsse diesen Streit auch aushalten ...



in einem Parlament müsse man streiten ...

aber nicht um des Streites sondern um des Spieles willen ...



das heißt nach bestimmten Regeln ...

also etwa so wie bei Mensch ärger Dich nicht ... oder so ...



Interessen ließen sich nur über den Streit durchsetzen ...

aber man müsse dabei demokratische Regeln und Verfahren beachten ...



was wiederum zeigt ...

daß er nicht nur das mit dem Streit ...



sondern auch das it der Demokratie immer noch nicht begriffen hat ...

und das mit der Gerechtigkeit natürlich erst recht nicht ...



Herr Schäuble wird jetzt alle seine altbekannten Sprüche ...

auch über das präsidiale Mikrophon ablaufen lassen ...



das dürfte also die langweiligste Bundestagspräsidentschaft ever geben ...

aber ... wie sagte Herr Schäuble in einem Anflug von Selbstkrtitik ...



'einen hundertprozentigen Bundestagspräsidenten gibt es nicht ...'

was möglicherweise stimmt ...



wobei er das mit der Gerechtigkeit gleichsetzt ...

was dann wiederum nicht stimmt ...



denn hundertprozentige Gerechtigkeit gibt es schon ...

weil Ausgleich und Abhilfe immer möglich sind ...



vielleicht sagt ihm das der Herr Voßkuhle ja mal ...

wo der eh für die Gerechtigkeit zuständig ist ...



*



das Gerichtshöfische Europa ...

das Bundesverfassungsgerichtspräsidentielle Buch ...



das Politische Buch ...

das Kanzleramtsionelle Europa ...



Deutsche Bürger und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Politische Thema ...

Geburten Rate und Demographischer Wandel ...



und Buß-Tag und Bet-Tag ist ja auch noch ...

am Mittwoch vor dem letzten Sonntag des Kirchenjahres ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen