Sonntag, 15 Oktober 2017 | 41.288

Die Liebe zu den Drei Gewalten ...

die Hoffnung stirbt zuletzt ... sagt das Volk ...

das wäre an sich kein Problem ...



weil der Tod zwar nicht Die-Lösung ist ...

aber immerhin Er-lösung ...



schlimmer ist da schon daß ... wenns drauf ankommt ...

der Glaube ... genauer gesagt das Recht zuerst stirbt ...



das ist aber an sich auch kein Problem ...

weil die Dinge auf wundersame Weise ...



ebenso ungeniert wie ungehindert weiterlaufen ...

wenn nicht gar erst recht und umso besser bzw überhaupt ...



und sie nennen es Liebe ... diese Liebe zur Gewaltenteilung ...

diese Perversion der Liebe wie des Rechts ...



die man so schön mißbrauchen und mißhandeln ...

versklaven und vergewaltigen kann ...



genau so ... also ich meine ungefähr vielleicht in etwa so ...

wie die Liebe zu den drei Orangen ...



man läßt einfach das Recht verhungern ...

und das Parlament verdursten ...



und dann kan sich die Prinzessin Angeletta ...

wieder voll auf die nächste Kanzlerschaft konzentrieren



passend zur Buchmesse 'en francais' ...

www.deutscheoperberlin.de ...



und ebenfalls passend dazu 'Eine Frau die nicht weiß was sie eigentlich will'

frei nach Oscar Straus ...



natürlich in der Komischen Oper ...

www-komischer-oper-berlin.de









