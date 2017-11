Montag, 20 November 2017 | 47.324

Andreas Voßkuhle und ... Donald Trump ...

in den USA wird jetzt darüber diskutiert ...

ob und wie die bisher unbeschränkte Autorität des Präsidenten ...



zum Einsatz von Atomwaffen ...

und zur Anordnung eines Angriffs mit Atomwaffen geändert werden sollte ...



das ist wieder dieses typisch politische 'das Pferd von hinten Aufzäumen' ...

bzw mit einem Riesenaufwand das Kind retten zu wollen das in den Brunnen gefallen ist ...



nachdem man vorher versäumt hat mit ganz wenigen einfachen Mitteln zu verhindern ...

daß es in den Brunnen fällt ...



der entscheidende Punkt ist eben nicht ...

irgend eine vermeintlich ideale Persönlichkeit zu finden ...



für die Jobs von Präsidenten Kanzlern Vorsitzenden etc etc ...

und Leute in idealer Weise mit Autoritäten und Befugnissen auszustatten ...



denen praktisch nicht nur jede Ausbildung und Kompetenz fehlt ...

solche Ämter wenigstens halbwegs sinnvoll ausfüllen zu können ...



sondern auch sogar die Absicht und der Wille ...

sie überhaupt halbwegs sinnvoll ausfüllen zu wollen ...



der entscheidende Punkt ist ...

daß es endlich gelingen muß ...



das Recht als höchste und wichtigste ...

orientierende und leitende Komponente ...



in das politische Geschen zu integrieren ...

wo doch eh fast schon von nichts mehr die Rede ist als von Integration ...



und die so genannte Dritte Gewalt ebenfalls zu entpersonalisieren ...

das heißt von den Inhabern bestimmter Ämter unabhängig zu machen ...



und in einem adäquaten Rahmen ... Raum und Zeit ...

rechtlich-relevant und gerichts-notorisch ...



ebenso unbefangen wie lösungsorientiert ...

die Fragen zu beantworten ... die offen auf dem Tisch liegen ...



und das ist wie gesagt 'der entscheidende Punkt' ...

mit anderen Worten ... das ist eben kein Problem ...



weil man das ja jederzeit ohne weiteres machen könnte ...

wie die Verfassung durch den Begriff der Abhilfe das doch vorgegeben hat !!!



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ... die EU-Ratspräsidentschaft von Estland ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Freiheit und Würde ...









