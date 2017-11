Sonntag, 19 November 2017 | 46.323

Der Politische Volkstrauertag ... zum Verlust des Rechts

die Begeisterung für die Wundertüten und Wundertaten von Mutti ...

also der mächtigsten Frau in dieser unserer Welt ...



erreicht allmählich die absolute Intensität derjenigen ...

für die Gottesmutter ...



bzw anders ausgedrückt ...

die Pfarrerstochter hat sich praktisch neu erfunden ...



und macht jetzt auf Religion ...

vielleicht will sie nach der EU-Ratspräsidentin dann EKD-Ratspräsidentin werden ...



es ist also damit zu rechnen ...

daß Frau Merkel zur Inhaftierung deutscher Staatsbürger in der Türkei ...



jetzt nicht mehr nur zu den Deutschen hierzulande sagt ...

Deutschland ist ein Rechtsstaat ... (???)



und deshalb verlasse ich mich darauf ...

daß die in der Türkei ein rechtsstaatliches Verfahren bekommen ... (??????) ...



sondern daß sie Luthers Thesen eigenhändig an die Tür der Hagia Sophia klebt ...

vielleicht zusamnen mit Ihrem Vortrag zum Reformationsjubiläum in Wittenberg ...



und natürlich mit umweltfreundlichem ... rückstandsfreien ...

rechtsfolgenlosen und kostenneutralen Universalkleber ...



und dann zum Herrn Erdogan sagt ...

'Wir schaffen das' ...



*



Recht und Religion ...

das ist fast schon so wie David und Goliath ...



der Sermon des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...

die Predigt der Pfarrerstochter ...



das Wort der Bundeskanzlerin ...

die Erklärung des Bundespressesprechers ...



das Kloo-ballistische Europa ...

Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ...



das Po-litische Thema ...

Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ... Kosmos und Universum ... Horizont und Radius ...



und wir wissen doch schon ...

selbst dahinter gibt es auch noch was ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen