Mittwoch, 11 Oktober 2017 | 41.284

Dieser Gott-gleiche Bundesverfassungsgerichtspräsident

der Höchste Richter im Lande ... non plus ultra ...

wenn der glaubt ...



er sei von der Bundeskanzlerin abhängig ..

und dann ausgerechnet Angela Merkel ...



oder gar vom Bundesjustizminister ...

und dann ausgerechnet Heiko Maas ...



dann hat er seinen Beruf ebenso wie seine Berufung ...

völlig verfehlt ... non plus minus ultra ...









