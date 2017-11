Mittwoch, 15 November 2017 | 46.319

Andreas Voßkuhle ...

- der Staatsschauspieler vom Tatort Bundesverfassungsgericht ...

das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ... T-TIP und C-TA et C-TERA ...

das Po-litische Thema ... Geburtenrate und Demographischer Wandel ...



*



laut Verfassung ist Deutschland als Republik ein demokratischer und sozialer Bundesstaat ...

de facto liegen professionelles Management und politische Führung dieses Staatswesens ...



jedoch bei einer Handvoll ebenso gewaltengeteilter wie gewalttätiger ...

Krimineller und Geisteskranker ...



denen die Interessen dieses Staatswesens bzw Staatenbundes ...

geschweige denn des Volkes bzw der Bevölkerung ...



völlig Schnurz und Piepe ... Wurst und Egal sind ...

die ihre Position und Funktion praktisch nur im persönlichen Interesse nutzen ...



vornehmste Aufgabe der Politik in einer solchen Republik müßte also sein ...

für eine hinreichend konstante entwicklungsfähige Geburtenrate zu sorgen ...



die Regierung hat jedoch spätestens seit Frau Merkel ...

nicht nur konsequent auf eine Senkung der Geburtenrate hingearbeitet ...



sondern auch ...

als der dann eingetreten war und es tendenziell immer schlechter wurde ...



das praktisch zum Kult erklärt ...

und hartnäckig versucht ... das dem Volk als Chance zu verkaufen ...



statt die Herausforderung darin zu sehen ...

die Dinge in den griff zu kriegen und professionell zu managen ...



in der Unterhaltungsmusik haben wir inzwischen einen ähnlichen Punkt erreicht ...

das heißt ... es kommt gar nicht mehr darauf an wie die Musik klngt ...



weil die Show nur eine Art Vehicle ist ...

für die Dinge die darüberhinaus bzw im eigentlichlichen Sinne angestrebt werden ...



und geenau so macht Angela Merkel ihre so genannte Politik ...

bzw Andreas Voßkuhle seine so genannte Rechtsprechung ...



das heißt ... es kommt gar nicht darauf an ... was gemacht wird ...

sondern darauf ... daß dabei so etwas herauskommt wie 'Mächtigste Frau der Welt ' ...



und selbst auf die Gefahr hin ... daß dabei sowas herauskommt ...

wie 'Unfähigster Präsident des Bundesverfassungsgerichts seit Bestehen ...









