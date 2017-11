Dienstag, 14 November 2017 | 46.318

Andreas Voßkuhle und ... die Elysee ...

- Grimms' Märchen und ... das Recht ... ...

es gibt bekanntlich den Rat der Wirtschaftsweisen ...

der gerade wieder die Politik zur Reformation aufgerufen hat ...



weiß Gott ... was da alles so im Argen liegt ...

vom Arbeitsmarkt bis zum Zuwanderungsbasar ... alles zum Schreien ...



man könnte sagen ...

das Bundesverfassungsgericht ist so eine Art Rat der Rechtsweisen ...



mit ihrem Vorsitzenden ...

also dem Bundesverfassungsgerichtspräsidenten aller Präsidenten ...



der sich aber ebenso hartnäckig wie starrköpfig weigert ...

den Dingen wenigstens auf der Spur zu bleiben ...



weswegen die Feststellngen und Schlußfolgerungen der Wirtschaftsweisen ....

wieder wie üblich in einer der Schubladen von Frau Merkel verschwinden werden ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ... Quatsch und Sauce ... Quote und Foße ... Zote und Zynismus ...









