Andreas Voßkuhle und die sexuelle Orientierung ...

bekanntlich darf man(n) alles machen ...

nur eins darf man nicht machen ...



man darf sich nicht erwischen ...

und dabei auch noch photographieren lassen ...



genau das ist aber gerade einem Mann passiert ...

der sich in ein Pony verliebt hat ...



und mit diesem den insoweit üblichen Austausch sexueller Zärtlichkeiten ausüben wollte

also eine seit Menschengedenken nicht ganz unbekannte Praxis ...



allerdings am hellichten Tag und in einem öffentlichen Park ...

genau gesagt sogar einem Kinderzoo ...



naja wie das dann so geht wenn einer schon mal Pech hat ...

es kommt eins zum anderen ...



die Photographin ruft eine Mitarbeiterin ...

die ruft die Parkwächter ... die rufen die Polizei ...



und die (be)ruft sich auf den Rechtsstaat ...

und erstattet eine so genannte Anzeige ...



das heißt ... wegen des Unverständnisses und der Indiskretion einer Handvoll Leute

die sich möglicherweise darüber ärgern ... daß sie nicht sexuell ...



aber statt dessen zu anderer Art von Ärger erregt werden ...

hat der Mann jetzt nicht nur Hausverbot im Zoo ...



das ist also so'ne Art Kontaktsperre ...

das heißt er darf dem Subjekt seiner Liebe nicht mehr zu nahe kommen ...



weil vermuttet wird ... daß es etwas dagegen hat ...

so genanntes Stalking ... bzw auch Tierschutz genannt ...



sondern es droht ihm auch aine nicht unerhebliche Strafe ...

in Freiheit und oder in Geld ...



wenn es überhaupt so weit kommen sollte ...

mit Recht und Realität ist es bekanntlich wie auf hoher See ... oder so ...



wird der Mann sich aber seinerseits auf den Rechtsstaat berufen ...

und zum Bundesverfassungsgericht gehen ...



das dann wieder die Rechte von nicht ganz normalen Mitmenschen stärken wird

nach dem Prinzip 'Rechte für Alle' ...



und dann darf der Mann sein Pony heiraten ...

statt drei Jahre Trennung abzusitzen ...



und im Personenstandsregister wird eine weitere Spalte hinzugefügt ...

damit das auch amtlich korrekt dokumentiert werden kann ...



ein passendes Symbol dafür wird irgend ein findiger Designer ...

dann sicher auch gleich entwickeln ...



imerhin gibt es ja zwölf Tierkreiszeichen ...

also da läßt sich schon was draus machen ...



