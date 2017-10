Sonntag, 08 Oktober 2017 | 40.281

Der Korea und die Krim ... das Desaster ...

Donald Trump sagt gerade ...

Gespräche mit Nord-Korea seien reine Zeitverschwendung ...



man müsse handeln ...

getreu dem Spruch ... nur Handeln bringt Wandeln ...



es ist nur so ...

ganz kurz gesagt ...



die Ukraine gehört inzwischen mehr oder weniger zum Westen ...

da krallt sich der Putin schnell die Krim ...



und wer weiß ... was da noch alles kommt ...

und bereits längst in der Planung wenn nicht in der Mache ist ...



entsprechend wird China auf keinen Fall zulassen ...

daß die USA Nord-Korea besetzen / zerstören / atomar verseuchen ...



da werden sie sich das Stückchen Land wohl lieber selbst krallen ...

und Süd-Korea gleich mit ...



und auch darauf sind die Chinesen längst vorbereitet ...

längst in der Mache und über die reine Planung hinaus ...



Gespräche können bekanntlich keine Zeitverschwendung sein ...

weil ... solange gesprochen wird wird nicht geschossen ...



umgekehrt könnte es aber der größe Irrtum / das größte Versämnis sein ...

damit zu rechnen ...



die Chinesen würden auf Nord-Korea mäßigend einwirken ...

oder gar im Sinne geschweige denn im Interesse des Westens intervenieren ...



ganz im Gegenteil ... sie werden die Situation anheizen und schüren ...

in der Hoffnung ...



daß erst der Kim Jong Un die Nerven verliert ...

und dann der Donald Trump ...



und da werden sie dann ebenso kurzerhand wie kurzentschlossen zuschlagen ...

das wird dann wahnsinnig schnell gehen ...



noch schneller als bei der Krim ... und natürlich ohne Volksbefragung ...

und ohne so halbe Sachen wie zur Zeit immer noch in der Ukraine ...









