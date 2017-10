Freitag, 06 Oktober 2017 | 40.279

Der Bundesverfassungsgerichtspräsidentielle Lifestyle

auf den kürzesten Nennen gebracht ...

das Problem ... genauer gesagt der Skandal ... ist nicht daß ...



die von der so genannten Politik betriebenen Dinge ...

so absurd grotesk pervers schlimm etc sind wie sie sind ...



sondern daß der Höchste Richter im Lande ...

und eigentlich also die Inkarnation der Demokratie bzw der Herrschaft des Volkes ...



statt vor Justitia ...

also der Macht des Rechts und der Demokratie bzw der Interessen des Volkes ...



vor Angela ...

also der Macht der Gewalt und der Diktatur ...



bzw der Beliebigkeit und Willkür ...

einer geisteskranken Kriminellen ...



auf die Kniue fällt und ihr die Füße küßt ...

und ihr den Schutz ...



praktisch in jedweder Form ... insbesondere aber den Rechtsschutz ...

eines eingerichteten und ausgeübten Betriebes zugesteht ...









