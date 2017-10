Mittwoch, 04 Oktober 2017 | 40.277

Der Bundesverfassungsgerichtspräsident ...

- bedingt einsatzbereit

normalerwiese denkt man bei 'bedingt einsatzbereit' ...

immer nur an die Bundeswehr oder an die Bundesbahn oder so ...



im Grunde genommen gilt das aber für aller Begriffe ...

die das Prefix 'Bundes haben ...



wobei der Begriff 'bedingt' im doppelten wenn nicht dreifachen Sinne ...

als 'bedingt' zu verstehen ist ...



einerseits ist es so ...

daß die gewalten-geteilte Politische Führung objektiv nicht das macht ...



was sie verfassungsgemäß soll ... sondern sie macht ...

wie insbesondere Frau Merkel ja nicht müde wird ...



bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit zu betonen ...

was sie wil ... bzw 'ihre Politik' wie sie dann sagt ...



Herr Lammert macht 'seine' feinsinnigen Anmerkungen im Bundestag ...

und Herr Voßkuhle macht 'seine' Rechtsprechung im Bundesverfassungsgericht ...



aber selbst das ... was sie nun de facto machen ... was sie als System betreiben ...

läßt in professioneller Hinsicht zu wünschen übrig ...



andererseits ist es aber durchaus so ...

ich meine ... die Leute sind ja nicht blöd ...



das heißt ... ein gewisser intellektueller Grundstock ist durchaus vorhanden

und ließe sich mit etwas Fort und Weiterbildung durchaus nutzen ...



das heißt ... auch im positiven Sinne sind die Leute ...

durchaus bedingt einsatzbereit ...



die Frage ist aber ... drittens ... ob sie überhaupt bereit dazu sind ...

bereit zu entsprechender Fortbildung und Weiterbildung ...



das heißt ... und darin liegt die eigentliche Tragig bzw Tragödie der aktuellen Situation ...

die Leute wären duchaus in der Lage sich professionailiseren zulassen ...



sie wollen aber gar nicht ...

aus den unterschiedlichsten







