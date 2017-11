Dienstag, 07 November 2017 | 45.311

Andreas Voßkuhle und sein Schauspiel ...

auf der Basis des Christlichen Glaubens basieren und geschehen die Dinge ...

nach dem Prinzip der Dreifaltigkeit ...



wobei sich das im Glauben aber zu einer Göttlichen Dreieinigkeit zusammenfügt ...

und das Ganze dann bekanntlich nochmals mehr ist als die Summe seiner Teile ...



nach diesem Prinzip funktioniert auch menschliche Dreifaltigkeit ...

also zum Beispiel die Gewaltenteilung ... bloß eben umgekehrt ...



das heißt sie führt zur Trennung und Verselbständigung ...

und bringt keinen Nutzen geschweige denn Nutzen mehren ...



sondern Schaden ... und immer mehr Schaden ...

bis zur völligen Auflösung ... man könnte auch sagen zum Tod ...



Musterbeispiel ...

ein Mann und eine Frau werden ein Paar und machen ein Kind ...



nach ein paar Jahren zieht das Kind aus und das Paar läßt sich scheiden ...

und alle drei gehen ihrer Wege ...



*



die Politische Oper ...

die Staatsoper in der Regie von Angela Merkel ...



das Kommissionarristische Europa ...

Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ... Quatsch und Quote ... Zank und Zote ...









