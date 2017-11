Montag, 06 November 2017 | 45.310

Andreas Voßkuhle ... Bedford Strohm ...

wir wissen bereits ... das mit der so genannten Gewalteilung ...

ist auch nur die Fortsetzung von 'Brot und Spiele' mit anderen Mitteln ...



und auch das Luther-Jubiläum hat wieder gezeigt ...

daß sich Religion und Macht völlig ungeniert mit einander gerieren ...



zu Lasten des Volkes im allgemeinen bzw universell ...

wie des Kirchenvolkes im besonderen bzw speziell ...



Frage wäre also ... ob sich gegenüber der Gewalten-Teilung ...

so etwas wie Interessen bzw Kräfte Gemeinschaft herstellen läßt ...



und zwar eben nicht zumindest nicht nur im eigenen Interesse ...

sondern eben im Interesse des Volkes / der Gesellschaft / des Staates / der Welt



und ob sich diese Kräfte-Gemeinschaft ...

wenn Recht und Religion den Anfang machen



dan auch auf sichere drei Beine stellen läßt ...

wobei die so genannte Presse oder Vierte Gewalt wohl eher nicht infrage kommt ...



weil da die Interessen wohl doch zu unterschiedlich gelagert sind ...

und von den Interessen der Verlage überlagert werden ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ...

die EU-Ratspräsidentschaft von Estland ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen