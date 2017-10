Sonntag, 01 Oktober 2017 | 39.274

Die Bundesverfassungsgerichtspräsidentielle Predigt

'Du siehst mich' ... das ist die Losung eines Kirchentages ...

die sich bezieht auf Mose 1 Vers 16.13 ...



bzw auf Hagar ... die Sklavin ...

die auf der Flucht mit sich selbst und mit Gott redet ...



und sicher ist ...

daß Gott sie sieht und überhaupt alles mitkriegt ...



und sie nicht allein läßt ...

geschweige denn im Stich ...



darin steckt aber auch das Vertrauen ...

selbst nicht wegzusehen sondern hinzugucken ...



aufmerksam zu sein ...

für das was so los ist um uns herum ...



denn nur diese Aufmerksamkeit und Beobachtung stiften Beziehung ...

zu den Menschen und den Problemen mit denen sie sich so herumschlagen ...



die wiederum das Gespräch ermöglicht ... den Dialog ...

die Erörterung ... und damit die Lösung der Probleme ...



und genau so ...

also ich meine ungefähr so ähnlich vielleicht ...



ist aber auch die Beziehung und die Lage des Volkes ...

das ja ebenfalls von Frau Merkel versklavt und irgend wie auf der Flucht ist ...



zum Bundesverfassungsgericht ...

und nun denkt ... und viele glauben das ja sogar ...



daß dieser Gott-gleiche Bundesverfassungsgerichtspräsident ...

das alles sieht und mitkriegt ...



und dem Volk entsprechend zumindest Rechtsschutz gewährt und Sicherheit ...

und die Probleme löst ... Abhilfe schafft .... Nachteile beseitigt ...



eben durch Anhörung und Gespräch ... Dialog und Erörterung ...

aber genau das macht er eben nicht ... der denkt gar nicht daran ...



und deswegen hängt im Bundesverfassungsgericht ...

nicht die Waage geschweige denn das Kreuz des demokratischen sozialen Staates



sondern der Adler ...

der sogenannten 'rechts'staatlichen subtilst'möglichen Diktatur ...









